معاقبة أمل والأربعاء وهلال شلغوم العيد

عاقبت لجنة الإنضباط، الإثنين، فريقي أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد من بطولة القسم الثاني.

ولم يتنقل فريقا الأمل والهلال إلى القليعة وجيجل تواليا، لِمواجهة النجم والشبيبة المحليين مساء السبت الماضي. بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني للموسم الجديد.

ولم تؤهّل رابطة الكرة لِقسم الهواة لاعبي أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد، كما يغرق الناديان في أزمة تسيير وديون.

وقرّرت لجنة الإنضباط ترسيم خسارة أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد على البساط بِنتيجة (0-3)، وإلزام كل فريق بِتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. مع منح ثلاث نقاط لِكل من نجم القليعة وشبيبة جيجل.