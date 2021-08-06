معاقبة الألماني صاحب الهتافات العنصرية ضد الدراج لعقاب

عز الدين لعقاب يفوز بِأحد سباقاته (الأرشيف)

عاقب الاتحاد الدولي للدراجات، الجمعة، المدرب الألماني باتريك موستر، على خلفية إطلاقه هتافات عنصرية ضد درّاجَين بينهما الجزائري عز الدين لعقاب.

وأظهرت صور التلفزيون المدرب الألماني باتريك موستر يُحفّز لاعبه أرندت نيكياس، ويصف مُنافسَيه الدراجَين الجزائري عز الدين لعقاب والإيريتيري إيمانويل غبريغزابهير، بـ “سائقي الإبل”. في سباق لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، الجارية أطواره هذه الأيّام.

وتمثّلت العقوبة في إبعاد المدرب الألماني باتريك موستر عن ممارسة أيّ نشاط له صلة بِرياضة الدراجات، حتى الـ 31 من ديسمبر المقبل.

وأضاف بيان الاتحاد الدولي للدراجات يقول: “يُدين الاتحاد الدولي للدراجات جميع أشكال السلوك العنصري والتمييزي، ويسعى لِضمان النزاهة والتنوّع والمساواة في ركوب الدراجات”.