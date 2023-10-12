معاقبة حكم إيطالي بسبب موقف محرج قبل انطلاق المباراة(فيديو)

عوقب الحكم الإيطالي إيوان لوكا ساكي، بمباراة واحدة، بسبب رفضه مصافحة الحكمة فرانشيسكا دي مونتي.

ووفقا لموقع “فوتبول” إيطاليا، فإن الحادثة وقعت خلال مباراة في الدوري الإيطالي بين ناديي ليتشي وساسولو.

وفي الممر المؤدي إلى أرض الملعب، صافح ساكي قائدي الفريقين، لكنه تجاهل يد الحكمة المساعدة، وتم بث اللقطة على شاشة التلفزيون، ليتعرض الحكم لموجة من الانتقادات.

Italian Ref Juan Luca Sacchi is set to be suspended for a round of Serie A fixtures after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo…pic.twitter.com/XgUTcgsNBy — Football Away Days (@FBAwayDays) October 9, 2023

وقالت لجنة الحكام الإيطالية، التي عاقبت لوكا ساكي بمباراة واحدة، إن التصرف لم يكن مقصودا وأسيء تفسيره ولا يمكن وصف الحكم بأنه متحيّز جنسيا.