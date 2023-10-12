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رياضة

معاقبة حكم إيطالي بسبب موقف محرج قبل انطلاق المباراة(فيديو)

عمر سلامي
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معاقبة حكم إيطالي بسبب موقف محرج قبل انطلاق المباراة(فيديو)
أرشيف
الحكم لوكا ساكي والحكمة فرانشيسكا دي مونتي

عوقب الحكم الإيطالي إيوان لوكا ساكي، بمباراة واحدة، بسبب رفضه مصافحة الحكمة فرانشيسكا دي مونتي.

ووفقا لموقع “فوتبول” إيطاليا، فإن الحادثة وقعت خلال مباراة في الدوري الإيطالي بين ناديي ليتشي وساسولو.

وفي الممر المؤدي إلى أرض الملعب، صافح ساكي قائدي الفريقين، لكنه تجاهل يد الحكمة المساعدة، وتم بث اللقطة على شاشة التلفزيون، ليتعرض الحكم لموجة من الانتقادات.

وقالت لجنة الحكام الإيطالية، التي عاقبت لوكا ساكي بمباراة واحدة، إن التصرف لم يكن مقصودا وأسيء تفسيره ولا يمكن وصف الحكم بأنه متحيّز جنسيا.

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