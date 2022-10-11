معاقبة رئيس نادي بارادو حسان زطشي بستة أشهر

تم استدعاؤه ثلاث مرات من قبل لكنه لم يحضر

عوقب رئيس نادي بارادو، حسان زطشي، بستة أشهر حبسا، منها ثلاثة أشهر غير نافذة، ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2022، بسبب “تصريحات ملفقة تجاه الحكم الرئيسي”، حسبما أعلنت عنه الرابطة على موقعها الرسمي.

وفضلا عن هذه العقوبة، التى ستحرم المسؤول الأول على النادي العاصمي من مزاولة أي وظيفة أو نشاط له علاقة بكرة القدم، فقد سلطت عليه لجنة الانضباط غرامة مالية بقيمة 40 ألف دينار جزائري، كما تم استدعاؤه ثلاث مرات لجلسة الاستماع من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة، لكنه لم يحضر في أي مرة.

من جهة أخرى، تم تسليط غرامة مالية بـ100 ألف دج على فريق اتحاد خنشلة بسبب “سوء تصرف الفريق” و”استعمال الألعاب النارية في المدرجات”. كما تركت لجنة الانضباط الملف مفتوحا من أجل اكتمال المعلومات مع استدعاء الحكم الرئيسي رفقة مساعديه، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد خنشلة لجلسة الاستماع المبرمجة يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

من جانب آخر، تم تغريم فريق مولودية البيض بمبلغ 270 الف دينار جزائري بسبب “استخدام الألعاب النارية في المدرجات” و”تصرف غير لائق للفريق” بالإضافة الى “غياب المدرب الرئيسي على خط التماس”. في حين، عوقب شباب قسنطينة بقيمة 50 ألف دج بسبب “تعطل اللوحة الالكترونية.