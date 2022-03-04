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رياضة

معاقبة شباب قسنطينة

علي بهلولي
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معاقبة شباب قسنطينة

عاقبت لجنة الانضباط، الجمعة، فريق شباب قسنطينة بِلعب مباراة واحدة بِمدرجات شاغرة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

جاء ذلك بِسبب رشق أنصار شباب قسنطينة لِأرضية الملعب بِالشهب النارية، خلال مباراة فريقهم والضيف شباب بلوزداد.

وهكذا يُواجه “السنافر” الضيف وداد تلمسان بِلا جمهور، في الـ 13 من مارس الحالي. مع الإشارة إلى أن هذه المباراة في البطولة الوطنية، تلي مواجهة شباب قسنطينة خارج القواعد أمام نجم مقرة، بعد ظهيرة الإثنين المقبل.

وعوقب زكريا كموخ متوسط ميدان شباب قسنطينة، بِالإيقاف لِمدّة مباراة واحدة نافذة، بعد طرده في مواجهة شباب بلوزداد.

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