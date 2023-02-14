معاقبة شباب قسنطينة بمباراة دون جمهور

الرابطة المحترفة الأولى:

عوقب فريق شباب قسنطينة بمباراة واحدة دون جمهور وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري، بسبب “استخدام الألعاب النارية ورمي المقذوفات” (الإنذار الثالث) خلال المباراة أمام اتحاد خنشلة (1-1) برسم الجولة 16 من بطولة الرابطة الأولى، بحسب ما كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وعلى إثر هذه العقوبة، سيخوض “السياسي” مباراته المقبلة داخل الديار أمام الضيف شبيبة القبائل، لحساب الجولة 17 من الرابطة الأولى، دون حضور جمهوره.

كما سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الكروية، المجتمعة يوم الاثنين لمعالجة قضايا مباريات الجولة 16 من بطولة الرابطة الأولى التي جرت يومي الجمعة والأحد الفارطين، عقوبة مباراة واحدة وغرامة مالية بـ30 ألف دج على كل من اللاعبين: عواد حسين (نادي بارادو) وفورلول سنوسي (مولودية وهران) بعد تراكم الإنذارات بالنسبة للأول والاحتجاج على القرارات بالنسبة للثاني.

كما عوقب المدرب المساعد لمولودية وهران حدو مولاي بعدم الدخول إلى أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس فضلا عن غرامة مالية تقدر بـ30 ألف دج.

وغرمت لجنة الانضباط عدد من الأندية ماليا لأسباب مختلفة، حيث ألزمت نادي اتحاد خنشلة بتعويض مالي قيمته 60 ألف دج “لاستخدام الألعاب النارية في المدرجات”، ومولودية الجزائر بقيمة مالية قدرها 200 ألف دج بسبب “استعمال الألعاب النارية ورمي المقذوفات” (الإنذار الثاني) خلال لقاء الفريق أمام شبيبة الساورة (1-1).

من جهتها، عوقبت شبيبة الساورة بمبلغ 40 ألف دج بسبب “سوء تصرف الفريق”، فيما تم تغريم مولودية وهران بـ60 ألف دج “لاستخدام الألعاب النارية في المدرجات” (مخالفة متكررة).