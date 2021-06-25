معاقبة عنتر يحي ومدربَي بلوزداد والمولودية

سلّطت لجنة الانضباط، عقوبتَين رياضية ومالية، على كلّ من مدربَي شباب بلوزداد مانويلوفيتش زوران ومولودية الجزائر نبيل نغيز.

وتتمثّل العقوبتان في: الإيقاف لِمدّة مباراة واحد نافذة، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 30 ألف دينار، لِكليهما. وذلك بِسبب احتجاجهما على قرارات الحكام.

وواجه شباب بلوزداد المضيف شاب قسنطينة، ولعبت مولودية الجزائر مع نادي البارادو، في مقابلتَين متأخّرتَين من عمر البطولة الوطنية، مساء الأربعاء الماضي.

وعاقبت لجنة الانضباط أيضا عنتر يحي المدير الرياضي لِنادي اتحاد العاصمة، بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، بِسبب سلوكه غير الرياضي ضد الحكام. حيث يُمنع خلال هذه المدة من الدخول إلى الملاعب أو غرف حفظ الملابس.

وواجه اتحاد العاصمة الجار نصر حسين داي مساء الأربعاء الماضي، في مباراة متأخّرة من عمر البطولة الوطنية.