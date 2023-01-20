معاقبة فريق جوفانتوس بِخصم 15 نقطة من رصيده

عاقب اتحاد إيطاليا لِكرة القدم، الجمعة، فريق جوفانتوس بِخصم 15 نقطة من رصيده.

جاء ذلك على خلفية “مبالغة إدارة اليوفي في أسعار البيع في بعض صفقات انتقالات اللاعبين، وتسجيل أرباح غير مُبرّرة في حساباتها”. استنادا إلى بيان اتحاد الكرة الإيطالي.

ولم تقتصر العقوبات على رصيد النقاط، بل شملت معاقبة بعض إطارات فريق الأبيض والأسود، على غرار رئيس النادي أندريا أنييلي الذي يُمنع من ممارسة النشاط الكروي لِمدّة سنتَين نافذتَين، وعوقب عضو مجلس الإدارة بافل نيدفيد بِالإيقاف لِمدّة 8 أشهر. عِلما أن هذَين المسؤولَين استقالا مُؤخّرا من منصبَيهما.

ونفت إدارة نادي “البيانكونيري” التّهم المُوجّهة إليها، وقالت إنها ستتقدّم بِطعن ضد الأحكام الصّادرة.

ويتموقع فريق جوفانتوس في المركز الـ 3 بِرصيد 37 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر البطولة الإيطالية. ولكن بعد العقوبة، صار يشغل الرّتبة الـ 10 بِمجموع 22 نقطة.