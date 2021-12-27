معاقبة فريق سليماني بِالإقصاء

عوقب فريق أولمبيك ليون مساء الإثنين، بِالإقصاء من منافسة كأس فرنسا لِكرة القدم.

جاء ذلك بِسبب العنف الذي طبع مباراة فريق أولمبيك ليون ومنافسه المضيّف نادي باريس، سهرة الـ 17 من ديسمبر الحالي. بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا.

واضطرّ الحكم إلى إيقاف المباراة عقب نهاية الشوط الأوّل، وبعد أن قدّر أنه يستحيل استئنافها، بِسبب خطورة الوضعية في المدرجات وفوق أرضية الميدان.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لِاتحاد فرنسا لِكرة القدم مساء الإثنين بيانا، تضمّن إقصاء فريق ليون ونادي باريس من منافسة الكأس، وتسديد الأوّل غرامة مالية بِقيمة 52 ألف أورو، والثاني بِمبلغ 10 آلاف أورو.

وكان المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، قد تابع الشوط الأوّل من عمر المباراة الوارد ذكرها أعلاه، من دكّة بدلاء فريقه ليون.