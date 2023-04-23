معاقبة لاعبتين من اتحاد سعيدة بالإيقاف لسنة كاملة

القسم الثاني سيدات لكرة اليد:

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجهوية الوهرانية لكرة اليد لاعبتين من نادي اتحاد بلدية سعيدة للسيدات، الناشط في البطولة الوطنية للقسم الثاني، بالإيقاف لمدة سنة كاملة، ويتعلق الأمر بكل من عريبي لبنة وبن عزوز نور الهدى، حسب ما علم لدى الرابطة المعنية.

وأوضح نفس المصدر بأن هاتين العقوبتين تقررتا بعد الاحترازات التي قدمها بأثر رجعي المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية الوهرانية ضد اللاعبتين عقب مباراة الفريق السعيدي أمام وداد البيض بتاريخ 7 أبريل 2023 والتي عرفت مشاركة اللاعبتين في الوقت الذي تبين بأنهما لعبتا لفريق آخر هذا الموسم.

وفضلا عن انتمائهما لفريق اتحاد بلدية سعيدة، فإن اللاعبتين شاركتا أيضا في مباراة لنادي شباب وادي تليلات بتاريخ 17 فبراير 2023، برسم بطولة القسم الوطني الأول سيدات، وهو ما يتنافى مع قوانين الرابطة، كما أشير إليه. وبناء على ذلك، تقرر إيقاف اللاعبتين المعنيتين لسنة كاملة بدءا من تاريخ 13 أفريل الجاري، وهي نفس العقوبة التي سلطت على مسير النادي إبراهيم عمام، مع فرض غرامات مالية على النادي أيضا بلغ مجموعها 30.000 دج. كما تقرر أيضا خسارة اتحاد بلدية سعيدة لمباراته ضد وداد البيض بنتيجة (00-10)، وخسارته كذلك لكل المقابلات السابقة التي شاركت فيها اللاعبتان عريبي وبن عزوز ومنح نقاطها للأندية المنافسة، وفق ذات المصدر.