معاقبة مدرب اتحاد خنشلة

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، عدّة عقوبات في اختتام فعّاليات الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وعاقبت لجنة الانضباط التقني نبيل نغيز مدرب فريق اتحاد خنشلة بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، يُمنع خلال هذه الفترة من الدخول إلى الملاعب أو غرف حفظ الملابس. مع تسديد غرامة مالية بِقيمة 200 ألف دينار.

وجاء ذلك بِسبب “السلوك السيّئ” للمدرب نغيز ضدّ الحكام، في مباراة فريقه والضيف نادي مولودية الجزائر.

وهكذا سيغيب المدرب نغيز عن مقابلتَي اتحاد خنشلة أمام المضيفَين ناديَي شبيبة القبائل وشبيبة الساورة.

وألزمت لجنة الانضباط إدارة نادي اتحاد خنشلة بِدفع مبلغ 100 ألف دينار، بِسبب “السلوك السيّئ” للفتيان المُكلّفين بِالتقاط الكرات على هوامش الملعب.

وتعرّض مدافع نادي البارادو حسين دهيري لِعقوبة الإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، بِسبب طرده في مواجهة المضيف فريق مولودية البيّض.

وهكذا سيغيب حسين دهيري عن مقابلتَي نادي البارادو أمام المضيفَين فريقَي اتحاد العاصمة ومولودية وهران.