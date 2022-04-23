معاقبة مدرب السد لِبونجاح تطول

غاب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء السبت، لِثالث مرّة على التوالي في المقابلات الرّسمية لِفريقه السد القطري.

وخسر فريق السد القطري بِنتيجة (1-3) أمام نادي نسف قرشي من أوزباكستان، ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

ويعود سبب الغياب، إلى قرارات فنية اتّخذها التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد، ضد مهاجمه بغداد بونجاح.

ويعني استمرار هذه العقوبة، أن بونجاح بات خارج دائرة الخطط التكتيكية للمدرب غارسيا، وأن المهاجم الجزائري قد يُنهي مشواره مع فريق السد القطري هذه الصائفة، رغم بقاء موسمَين آخرَين في العقد.

وبِخصوص فريق السد، وبعد أن مُني بِثالث خسارة له في دور المجموعات لِرابطة أبطال آسيا، فقد خرج مُمثّل الكرة القطرية من السباق قبل الآوان.