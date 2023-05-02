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رياضة

معاقبة ميسي بعد سفريته السعودية دون علم إدارة “البي آس جي”

الشروق الرياضي
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معاقبة ميسي بعد سفريته السعودية دون علم إدارة “البي آس جي”
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سلّطت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، عقوبة على النّجم ليونيل ميسي.

وقرّرت إدارة نادي “البي آس جي” إبعاد ميسي عن فريقها الكروي لِمدّة أسبوعَين من الآن، كما أوردته الإذاعة المحلّية “آر آم سي”.

جاء ذلك بِسبب سفرية ميسي إلى السعودية، دون إخبار إدارة ناديه باريس سان جيرمان بِالأمر. وفقا للمصدر المُشار إليه أعلاه.

وسافر المهاجم الأرجنتيني إلى السعودية، لِإبرام اتّفاقية هناك، تقضي بِالترويج سياحيا للبلد الخليجي، نظير استلام مبلغ يُقدّر بـ 30 مليون أورو لِمدّة عام.

وبِموجب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مُواجهتَي باريس سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو، في البطولة الفرنسية بِتاريخَي الـ 7 والـ 13 من ماي الحالي. عِلما أن الفريق ما زال يُصارع للاحتفاظ بِاللّقب، حيث يتصدّر لائحة الترتيب بِفارق 5 نقاط فقط عن المُطارد نادي أولمبيك مرسيليا، وقبل 5 جولات عن إسدال السّتار.

وعلى غرار النجم البرازيلي نيمار، فشلت صفقة ميسي في باريس سان جيرمان، كرويا ورابطة أبطال أوروبا تحديدا.

وتنقضي مدّة عقد “البرغوث” (36 سنة) مع الفريق الفرنسي في الـ 30 من جوان المقبل.

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