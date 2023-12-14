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رياضة

معاقبة ناديَي عين تيموشنت ومستغانم

الشروق الرياضي
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معاقبة ناديَي عين تيموشنت ومستغانم

سلّطت لجنة الانضباط، الخميس، عقوبات على ناديَي شباب عين تيموشنت ووداد مستغانم في بطولة القسم الثاني.

ويلعب الشباب والوداد مقابلتَيهما القادمتَيتن داخل القواعد، بِمُدرّجات شاغرة، مع تسديد كلّ واحد منهما غرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار.

جاء ذلك بِسبب رشق أنصار الفريقَين لِأرضية الميدان بِالشهب النارية، في الجولة الماضية.

ويستقبل شباب عين تيموشنت فريق جمعية وهران، بينما يلعب وداد مستغانم مع الزّائر فريق مولودية وادي سلي، بعد ظهيرة الجمعة المقبلة، لِحساب الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

ويحتل شباب عين تيموشنت المركز الـ 5 بِرصيد 13 نقطة، وتشغل جمعية وهران الرّتبة الـ 6 بِمجموع 12 نقطة، ويحوز وداد مستغانم 11 نقطة في المركز الـ 7، وتملك مولودية وادي سلي 10 نقاط في الرّتبة الـ 9.

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