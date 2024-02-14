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رياضة

معاقبة هدّاف “كان” 2024 بِالإيقاف

الشروق الرياضي
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معاقبة هدّاف “كان” 2024 بِالإيقاف
ح.م
من اليمين: إيميليو لوبيز - إيبان سلفادور.

سلّط اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف على نجم وقائد منتخب بلاده إيميليو لوبيز.

وقال اتحاد الكرة لِغينيا الإستوائية في بيان له، إن عقوبة الإيقاف ستمتدّ إلى تاريخ غير مُعلن عنه، لِسبب انضباطي. دون تقديم توضيحات.

وتألّق المهاجم إيميليو لوبيز في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، حيث سجّل 5 أهداف، ومنحته “الكاف” جائزة هدّاف البطولة.

وشارك إيميليو لوبيز (34 سنة) مع منتخب غينيا الإستوائية في 43 مباراة دولية منذ 2013، وسجّل 22 هدفا.

وعاقب اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم أيضا بِالإيقاف ولِسبب انضباطي، المهاجم إيبان سلفادور.

وشارك المهاجم سلفادور (28 سنة) مع منتخب غينيا الإستوائية في 43 مباراة دولية منذ 2015، مُوقّعا خلالها 6 أهداف، بينها هدف في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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