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رياضة

معاقبة 3 لاعبين من وفاق سطيف

الشروق الرياضي
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معاقبة 3 لاعبين من وفاق سطيف
ح.م

سلّطت إدارة نادي وفاق سطيف عقوبات، على ثلاثة لاعبين من فريقها الكروي.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب من الجهاز الفني، وبِسبب المردود الضّعيف لِهؤلاء اللاعبين، حيث تمّ تحويلهم إلى الفريق الرّديف.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المدافع زكريا زعيتري، والمهاجمَين عبد الحق حسكر ومحمد نسيم بن يطو.

وخاض زعيتري 4 مقابلات أساسيا، من أصل 8 مواجهات لِوفاق سطيف في بطولة الموسم الحالي. وشارك حسكر في 5 لقاءات، يوجد بينها 4 مواجهات خاضها أساسيا. ولعب بن يطو 5 مقابلات أساسيا.

وبعد مرور 9 جولات، يشغل فريق “النّسر الأسود” الرّتبة الـ 12. في مركز لا يعكس الموارد المالية المُحترمة التي يحوزها النّادي، بعد قدوم شركة “سونالغاز”.

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