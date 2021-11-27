مراكز غير مهيأة وقوائم "براي" منعدمة وصم بكم تائهون

يشكّل ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر نسبة معتبرة تناهز 4 ملايين شخص، أكثر من نصفهم بلغوا سن الانتخاب، حسب ما أكدته رئيسة الفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة عتيقة معمري، غير أنهم للأسف تم تهميشهم وتجاهلهم في مختلف الإعاقات سواء السمعية أو البصرية أو الحركية.

وأكدت عتيقة معمري في حديثها للشروق أن المعاق لم يتم التعامل معه بالشكل اللائق خلال هذه الانتخابات، حيث عانى الغالبية منهم أثناء تنقلاتهم نحو مراكز الانتخاب التي لم تكن مهيأة بممرات خاصة لذوي الإعاقة الحركية مما أدى بمصالح الحماية المدنية المتواجدة في بعض المراكز إلى تقديم يد المساعدة، فيما تولى الأمر في بقية المراكز مواطنون ومؤطرون وهو ما عرضهم للإحراج والانزعاج.

وتحدثت معمري أيضا عن ضرورة إعداد قوائم انتخابية بتقنية “البراي” لمساعدة المكفوفين على حسن الاختيار والحفاظ على الاستقلالية والسرية أثناء العملية الانتخابية، وهو ما لم يتم في هذه الطبعة من الانتخابات، واستغلت معمري الفرصة لتوجه نداءها إلى السلطات المعنية من أجل تدارك هذه النقائص في الطبعات المقبلة.

وإلى ذلك، لفتت معمري الانتباه إلى معاناة الصم البكم في التواصل مع المؤطرين للعملية الانتخابية منبهة إلى أهمية تخصيص أعوان يتقنون لغة الإشارات لضمان التواصل الجيد مع هذه الفئة التي تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتتمتع بكامل حقوقها الدستورية لتأدية الواجب الانتخابي.