معالم لتخليد الاستقلال وأصدقاء الثورة والتجارب النووية

سلسلة مسابقات ومناقصات لوزارة المجاهدين للاحتفال بستينية الاستقلال

أطلقت وزارة المجاهدين سلسلة من المسابقات والمناقصات والاستشارات تحسبا للاحتفالات بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية تخص مختلف مجالات الفنون، الإصدارات وإنجاز نصب تذكارية لبعض الأحداث التاريخية.

وأعلنت الوزارة عن فتح مسابقة وطنية لإنجاز ثلاثة معالم تذكارية تخليدا لأحداث تاريخية مهمة في الجزائر الحديثة.

ويتعلق المعلم الأول بتخليد ذكرى استرجاع الاستقلال والسيادة الوطنية بسيدي فرج مكان رفع العلم الوطني يوم 5 جويلية والمعلم الثاني يخلد “أصدقاء الثورة الجزائرية” من غير الجزائريين الذين ضحوا وساندوا القضية الوطنية ومعلم ثالث خاص بالتفجيرات النووية التي مارستها فرنسا بالصحراء الجزائرية.

وحسب قانون المسابقة الذي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها فإنها موجهة للمختصين في مجالات النحت والفنون وتصميم المعالم، حيث حدّدت الوزارة مهلة إيداع الملفات بـ21 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان على المسابقة التي اشترطت الوزارة أن تكون اللغة المعتمدة في كافة خطواتها باللغة الوطنية، إذ يتعين على الراغبين في دخول المنافسة اختيار مجال واحد فقط من بين المجالات الثلاثة التي تم الإعلان عنها وأن يكون العمل المقدم أصيلا غير مقتبس وغير مقلد، كما اشترطت اللجنة أن يكون العمل لا يمس بالمقدسات ولا بالآداب العامة ولا بالأديان ولا يكون ذا بعد ترويجي تجاري.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة وفي نفس السياق على فتح استشارة وطنية لإصدار مجموعة كتب في شكل أطلس سياحي تاريخي وتخص التصميم وطبع واقتناء علبة حافظة لأطلس تاريخي سياحي، وقد حدّدت الوزارة مدة العرض بثمانية أيام.

وتأتي هذه المسابقات التي تندرج ضمن التحضيرات لاحتفال ستينية استرجاع السيادة الوطنية لتضاف لسلسلة المسابقات والمناقصات التي أطلقتها الوزارة لإنجاز أعمال تاريخية سمعية بصرية لذات المناسبة.