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الجزائر
ردا على مساءلة برلمانية.. بلمهدي:

معاملات البيع بالتقسيط تتماشى مع الشريعة الإسلامية

ع. تڤمونت
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معاملات البيع بالتقسيط تتماشى مع الشريعة الإسلامية
ح.م

أكد، يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حرص دائرته الوزارية على تقديم خدمة الفتوى من خلال اللجنة الوزارية للفتوى، على المستوى المركزي، والمجالس العلمية ومكاتب الفتوى بولايات الجمهورية، التي يؤطرها ويتناوب عليها خيرة المشايخ والأئمة من أصحاب الخبرة والكفاءة، حيث تسهر هذه اللجنة على الاستماع إلى أسئلة المواطنين واستفساراتهم والإجابة عنها يوميا، حضوريا أو عن طريق الهاتف والرقم الأخضر 1088، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لعلماء الجزائر، ومنها مسألة البيع بالتقسيط التي أفتت الهيئات والمكاتب المشار إليها بجوازها.
وقد جاء توضيح الوزير ردا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص مدى تماشي معاملات البيع بالتقسيط مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي، تفادي التعامل بالربا، أين أكد الوزير أن هيئات ومكاتب خدمة الفتوى قد أفتت بجوازها، مشيرا في نفس الوقت إلى انخراط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في مسعى تعزيز مكانة الصرفية الإسلامية في الجزائر وذلك من خلال دروس التوعية والتحسيس داخل المساجد المؤسسات التكوينية مع المشاركة في مختلف المنتديات والمؤتمرات والورشات التي تعنى بهذا الجانب.

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