معاناة ماندي مستمرة مع فياريال بسبب المدرب إيمري

شارك في 13 دقيقة منذ بداية الموسم

تتواصل معاناة قلب دفاع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، مع دكة احتياط نادي فياريال، بعدما شارك، يوم الأحد، بديلا في تشكيلة الغواصات الصفراء عند مواجهة نادي إلتشي، برسم الأسبوع الرابع من البطولة الإسبانية.

وأقحم ماندي في الدقيقة الـ79 من المباراة، حيث اكتفى بالظهور في 13 دقيقة فقط، وتعتبر هذه المشاركة الأولى له هذا الموسم، مع نادي فياريال في البطولة الإسبانية، بعدما غاب عن الجولات الثلاث الماضية، بسبب الخيارات الفنية لمدربه.

ويدفع صخرة دفاع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، ثمن قرار مغادرة نادي ريال بتيس الموسم الماضي، من أجل الانضمام إلى فيلاريال، بعدما فشل لحد الآن في إقناع المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث إن هذا الأخير يعتبره الخيار الثاني أو بالأحرى المدافع البديل في مركزه، ولم يعتمد عليه في الكثير من المباريات، من ما أثر على الحالة النفسية لعيسى ماندي، الذي لم يتقبل هذه الوضعية، وطالب بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي، لكن من سوء حظه أن هذه الرغبة لم تتحقق له، وسيكون مرغما على قبول وضعيته مؤقتا لغاية انفراج الأوضاع أو انتظار دخول الميركاتو الشتوي في شهر ديسمبر للبحث عن ناد جديد لبعث مشواره وفتح صفحة جديدة.