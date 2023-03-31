“معاوية” و”دوار الشمالي” خارج الشبكة ودعوات إلى توقيف “الفلوجة”

دراما رمضان اتهامات بالتحريف.. إثارة الفتن وإساءة للمجتمع

أثارت بعض الأعمال خلال رمضان 2023، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد توقف حتى قبل أن ينطلق في البث، على غرار مسلسل “معاوية”، الذي يستعرض أحداث الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي.. وقد سحب المسلسل، الذي يخرجه طارق العريان، بطولة إياد نصار، بعد احتجاجات من مرجعيات عراقية، اعتبرت العمل مثيرا للنعرات العرقية والطائفية. شبكة “أم بي سي”، التي نفت في السابق خبر التوقيف، عادت وأكدته لاحقا في تغريدة لأحد مسؤولي تطبيق “شاهد”، الذي أكد أن “المسلسل لن يعرض في رمضان”، وذهبت بعض الأوساط إلى أن أحد أسباب إرجاء عرض العمل هو التقارب السعودي الإيراني الذي حدث مؤخرا.

مسلسل دوار الشمالي، هو الآخر، تم سحبه من الشبكة الرمضانية للأسباب ذاتها، “إثارة النعرات الطائفية”. الشركة المنتجة لم تصدر أي بيان بهذا الشأن، لكن تقارير إعلامية عربية أشارت إلى ضغوطات مارستها هيئة الرقابة في سوريا على المحطات التي اشترت المسلسل، طالبت فيه بعدم عرض المسلسل، نظراً إلى لما يثيره من نعرات طائفية.

في تونس، أثار مسلسل الفلوجة الجدل، بعد اتهامات وجهت لطاقم العمل بالإساءة لحرمة المدارس والمنظومة التربوية في تونس، ووصل الأمر برفع دعوى قضائية ضد طاقم العمل تطالب بوقف بثه.

في العراق، أثار أيضا مسلسل “دفعة لندن” ضجة وجدلا واسعا، بعد اتهامات بالإساءة إلى الشعب العراقي.. وطالب رواد مواقع التواصل بوقفه عندما تناول علاقة مجموعة من العراقيين الذين درسوا الطب في لندن، وكانت لهم علاقات مع جنسيات عربية مختلفة، وأظهر المسلسل عراقيا يرفض مساعدة كويتية.

مسلسل “رسالة الإمام”، هو الآخر، كان له نصيب من الانتقادات والجدل على مواقع التواصل، حيث وجهت لفريق العمل انتقادات بتحريف الحقائق التاريخية، وأخطاء منها اللجهة التي يتحدث بها أبطال العمل، التي لا تتناسب، بحسب متابعين، مع الفترة التي تدور فيها أحداث العمل في العصر العباسي.. كما وجهت انتقادات للخاتم الذي ظهر في يد الإمام، وحتى الشعر الذي قاله الإمام في المسلسل، كتب، كما قال متابعون، في القرن 21.