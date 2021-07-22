معايير المداومة خلال العيد.. وزارة التجارة تصدر توضيحا
أصدرت وزارة التجارة، الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك بيانا توضيحيا بشأن معايير المداومة يومي العيد.
وجاء في البيان:
“إرتأت وزارة التجارة وترقية الصادرات نشر التوضيح التالي حول بعض المقالات التي تناولت مغالطات حول التزام التجار بمداومة يومي عيد الأضحى المبارك لسنة 2021 ، إذ أن الوزارة سخرت على المستوى الوطني 50.093 تاجر في مختلف المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية ومخابز وغيرها من مجموع يقارب مليوني تاجر .
إن توزيع التجار المداومين تم بدراسة علمية ترتكز على التوزيع السكاني والكثافة السكانية في كل منطقة مع مراعاة تمثيل النشاط التجاري في كل منطقة ، أما باقي النشاطات التجارية والخدماتية التي تعتبر غير ضرورية للمواطن فالتجار ليس ملزمين بالخضوع لإجبارية المداومة يومي العيد.
وقد جندت الوزارة أكثر من 2000 عون رقابة للسهر على إلتزام التجار بتطبيق المداومة وهذا ما تحقق في الميدان وتم الإعلان عنه من قبل الوزارة وبالنسب المئوية في حينه عكس ما تناقلته ثلاث صحف يومية بتاريخ اليوم الخميس 22 جويلية 2021 دون فهم أصلا لمعنى المداومة أوالنصوص القانونية التي تسيرها ، إذ يبدوا أن البعض يعتقد بمجرد أن يرى محل الملابس أو الأحذية المجاور لبيته مغلقا يعتقد أنه لم يتم إحترام مداومة يومي العيد.
كما تتقدم الوزارة بجزيل الشكر لكل وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة التي عملت بكل مهنية واحترافية في نقل المعلومة من الميدان دون مغالطات وهناك أيضا من رافقوا أعوان الرقابة في خرجاتهم الميدانية يومي العيد للتأكد بالالتزام التام بالمداومة عبر كامل التراب الوطني”.