معايير المداومة خلال العيد.. وزارة التجارة تصدر توضيحا

أصدرت وزارة التجارة، الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك بيانا توضيحيا بشأن معايير المداومة يومي العيد.

وجاء في البيان:

“إرتأت وزارة التجارة وترقية الصادرات نشر التوضيح التالي حول بعض المقالات التي تناولت مغالطات حول التزام التجار بمداومة يومي عيد الأضحى المبارك لسنة 2021 ، إذ أن الوزارة سخرت على المستوى الوطني 50.093 تاجر في مختلف المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية ومخابز وغيرها من مجموع يقارب مليوني تاجر .

إن توزيع التجار المداومين تم بدراسة علمية ترتكز على التوزيع السكاني والكثافة السكانية في كل منطقة مع مراعاة تمثيل النشاط التجاري في كل منطقة ، أما باقي النشاطات التجارية والخدماتية التي تعتبر غير ضرورية للمواطن فالتجار ليس ملزمين بالخضوع لإجبارية المداومة يومي العيد.

وقد جندت الوزارة أكثر من 2000 عون رقابة للسهر على إلتزام التجار بتطبيق المداومة وهذا ما تحقق في الميدان وتم الإعلان عنه من قبل الوزارة وبالنسب المئوية في حينه عكس ما تناقلته ثلاث صحف يومية بتاريخ اليوم الخميس 22 جويلية 2021 دون فهم أصلا لمعنى المداومة أوالنصوص القانونية التي تسيرها ، إذ يبدوا أن البعض يعتقد بمجرد أن يرى محل الملابس أو الأحذية المجاور لبيته مغلقا يعتقد أنه لم يتم إحترام مداومة يومي العيد.

كما تتقدم الوزارة بجزيل الشكر لكل وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة التي عملت بكل مهنية واحترافية في نقل المعلومة من الميدان دون مغالطات وهناك أيضا من رافقوا أعوان الرقابة في خرجاتهم الميدانية يومي العيد للتأكد بالالتزام التام بالمداومة عبر كامل التراب الوطني”.