معايير جديدة لمنح جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي، يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر. التي تُمنح سنويا لتكريم أحسن المصدّرين الجزائريين في عدّة فئات.

وينصّ التعديل الصادر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، والمؤرخ في 24 جوان 2025، على أن تُمنح الجائزة للمصدّرين وفق 3 تصنيفات:

حسب الفئات: المصدّر الأصغر سنا، والمرأة المصدّرة.

حسب وجهة التصدير: نحو القارة الإفريقية.

حسب المنتجات المصدّرة: المنتجات الصناعية والصيدلانية والفلاحية والخدمات.

كما أضاف التعديل إلى المعايير المعتمدة لتقييم أحسن المصدّرين، عدد العمال المصرّح بهم من قبل المصدّر، لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ويتولى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات رئاسة لجنة التحكيم المشرفة على اختيار المصدّرين المتوجّة بالجائزة. وهي تضمّ ممثلين عن عدّة قطاعات وزارية أخرى، إلى جانب بنك الجزائر ومصالح الجمارك.