-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

معايير جديدة لمنح جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر

الشروق أونلاين
  • 147
  • 0
معايير جديدة لمنح جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر
ح.م
رئيس الجمهورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي، يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر. التي تُمنح سنويا لتكريم أحسن المصدّرين الجزائريين في عدّة فئات.

وينصّ التعديل الصادر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، والمؤرخ في 24 جوان 2025، على أن تُمنح الجائزة للمصدّرين وفق 3 تصنيفات:

  • حسب الفئات: المصدّر الأصغر سنا، والمرأة المصدّرة.
  • حسب وجهة التصدير: نحو القارة الإفريقية.
  • حسب المنتجات المصدّرة: المنتجات الصناعية والصيدلانية والفلاحية والخدمات.

كما أضاف التعديل إلى المعايير المعتمدة لتقييم أحسن المصدّرين، عدد العمال المصرّح بهم من قبل المصدّر، لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ويتولى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات رئاسة لجنة التحكيم المشرفة على اختيار المصدّرين المتوجّة بالجائزة. وهي تضمّ ممثلين عن عدّة قطاعات وزارية أخرى، إلى جانب بنك الجزائر ومصالح الجمارك.

مقالات ذات صلة
تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة

تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة

خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن

بعد 5 سنوات من الوفرة.. رزيق يبحث سبل تصدير الفائض الفلاحي

بعد 5 سنوات من الوفرة.. رزيق يبحث سبل تصدير الفائض الفلاحي

“أوبك” في أحدث تقرير: ارتفاع جديد في إنتاج الجزائر من النفط

“أوبك” في أحدث تقرير: ارتفاع جديد في إنتاج الجزائر من النفط

هام بخصوص تمويل المشاريع الجمعوية الشبابية

هام بخصوص تمويل المشاريع الجمعوية الشبابية

مصنعان جديدان لحليب الأطفال والعجلات المطاطية بوهران

مصنعان جديدان لحليب الأطفال والعجلات المطاطية بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد