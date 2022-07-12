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الجزائر

معايير خاصة لمعالجة “النفايات الاستثنائية” في العيد وموسم الاصطياف

الشروق أونلاين
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معايير خاصة لمعالجة “النفايات الاستثنائية” في العيد وموسم الاصطياف
أرشيف
كريم ومان

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات كريم ومان، ضرورة إنشاء شعبة خاصة للإشراف على استرجاع وتثمين وإعادة تدوير النفايات الاستثنائية، على غرار جلود الأضاحي ومخلّفات المصطافين، بهدف التعامل معها بطريقة عصرية واقتصادية. 

وقال ومان لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الثانية، إن تسيير هذا النوع من النفايات يستوجب مراعاة بعض المعايير التقنية، حتى تمرّ لإعادة التدوير.

وأشار المسؤول إلى أن الوكالة الوطنية للنفايات قامت بدراسة حول معالجة النفايات الاستثنائية، كشفت عن جمع ما نسبته 21 بالمائة من إجمالي جلود الأضاحي، لكن نسبة كبيرة منها لم تكن تستوفي المعاير اللازمة لإعادة التدوير.

كما أضاف ومان يقول:”هناك إنتاج كبير للنفايات الاستثنائية في موسم الاصطياف، لأن هذه الولايات تعرف توافد عد كبير من المواطنين من كافة ولايات الوطن”.

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