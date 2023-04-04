“معا لحماية أطفالنا”.. الشرطة تطلق حملة حول مخاطر الأنترنت

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، حملة تحسيسية وطنية للتوعية بمخاطر الاستغلال السيئ للأنترنت من قبل الأطفال.

وحسب بيان لإدارة الشرطة، فإن هذه الحملة التوعوية تأتي في إطار التنسيق العملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، التي ستستمر إلى غاية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

من جهتها، أوضحت رئيسة خلية الاتصال بأمن ولاية الجزائر، محافظ الشرطة أمال هاشمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الحملة التوعوية جاءت تحت شعار “معا لحماية أطفالنا”.

وتهدف أساسا لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي قد تترتب عن سوء استعمال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء. تقول المتحدثة ذاتها.

كما كشفت أمال هاشمي أن مصالح الأمن الوطني سجلت عدة قضايا مرتبطة باستغلال القصر عبر الفضاء الأزرق واستدراجهم نحو الجنوح.

وأبرز ذات المصدر أنه سيتم في هذا النشاط التحسيسي إشراك المؤسسات التربوية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وكذا وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.