“معا نحمي أطفالنا”.. حملة توعوية للوقاية من مخاطر المفرقعات
تنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية تحسيسية من مختلف الأخطار الناجمة عن إستعمال الألعاب النارية والمفرقعات، ابتدءا من 14 أكتوبر 2021، تحت شعار “معا نحمي أطفالنا”.
وأوضحت المديرية في بيان لها أن الحملة ستركز على الفئة الأكثر عرضة للمفرقعات والألعاب النارية وهي الأطفال بتوجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة جمهور المتمدرسين والطلبة بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان على ضرورة إعلام وتوعية المواطنين بصفة مستمرة وهذا بتوضيح مدى خطورة إستعمال هذه المواد الخطيرة والممنوعة.
#الحماية_المدنية بلاغ إحتفالات #المولد_النبوي، الحملة التحسيسية من خطر إستعمال #الألعاب_النارية.https://t.co/ynqXM2jBjb pic.twitter.com/V3SlBgrvGg
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 13, 2021