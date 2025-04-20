-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
معبر رفح
باقي بوخالفة
2025/04/20
67
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
يتراوح وزنها بين 25 إلى 45 كيلوغراماً.. هذه تفاصيل شحنات الأغنام القادمة من رومانيا
الفلاح
“صمت أفراد الجالية الجزائرية ليس علامة خضوع”
جيش الاحتلال يقتل الجزائريين والعدالة تبرئ والإعلام يكذب ويضلل
هذه المهام الثقيلة في انتظار قائد الدرك الجديد العميد بورمانة
يضرم النار في المسكن انتقاما من زوجته بسكيكدة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
رومانيا أول مصدّري الأغنام إلى الجزائر وهذا موعد وصولها إلى الميناء
2025/04/18
إنذار جديد: عودة الثلوج والأمطار يومي السبت والأحد
2025/04/19
على الصحراويين أن يكونوا سندا للجزائر
2025/04/18
عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)
2025/04/19
موقف مستفز من نظام المغرب للجزائر على الأراضي الإسبانية
2025/04/18
الرأي
المزيد
أمريكا لن تغيّر مجرى التاريخ في الصحراء الغربية
عبد الحميد عثماني
2025/04/20
تفاقمُ ظاهرة التّغيب الجماعيّ للمتعلّمين
لمباركية نوّار
2025/04/20
استراتيجيات النهوض بتصنيف الجامعات الجزائرية عالميًّا: الواقع والتحديات
2025/04/20
قضية السيارة الجيب.. في الأردن
ياسر أبو هلالة
2025/04/20
آخر مسمار في نعش العلويين
عبد العزيز تويقر
2025/04/19