معدات فلاحية محلية لتعزيز المكننة وتلبية الطلب قبل موسم الحصاد

أعلن وزير الصناعة، يحيى بشير، أن قطاعه سيوفر أعدادًا معتبرة من معدات المكننة الفلاحية المنتجة محليًا، خاصة الجرارات وآلات الحصاد، مؤكداً أن جزءًا منها سيكون جاهزًا قبل انطلاق موسم الحصاد في جنوب البلاد، في إطار برنامج منسق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتلبية الطلب المتزايد.

وأوضح الوزير خلال زيارة قادته لولاية قسنطينة أن هذا البرنامج يرتكز على تعبئة القدرات الوطنية في إنتاج العتاد الفلاحي، مع الحرص على توفير المعدات الأساسية، وعلى رأسها آلات الحصاد، ضمن الآجال المحددة، بما يضمن دعم النشاط الفلاحي وتحسين مردوديته.

وأشار إلى أن مسار المكننة الفلاحية يشهد تقدمًا ملحوظًا بفضل الإمكانيات التي سخرتها الدولة، وبدعم من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سواء لفائدة قطاع الصناعة أو الفلاحة، بما يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة في هذا المجال الحيوي.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن توجه وطني يهدف إلى استصلاح واستغلال نحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية، من خلال تعزيز الاعتماد على العتاد المنتج محليًا ورفع القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، قام الوزير خلال زيارة ميدانية بمعاينة عدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في إنتاج وصيانة العتاد، حيث وقف على إمكاناتها الإنتاجية ودورها في دعم المكننة الفلاحية.

وشملت الزيارة مصنع الإسمنت، ووحدة صيانة وتركيب الآلات الصناعية التابعة لشركة الصيانة للشرق بدائرة ديدوش مراد، إلى جانب المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية ببلدية عين سمارة، والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، وشركة الجرارات الجزائرية، والشركة الوطنية لصناعة الجرارات، إضافة إلى الشركة الجزائرية للتجهيز والآلات الصناعية المختصة في صناعة ماكينات الحديد ببلدية الخروب.

كما شملت الزيارة وحدات متخصصة في صناعة التجهيزات الصناعية، حيث قُدمت شروح تقنية مفصلة حول مختلف مراحل الإنتاج وآفاق تطوير هذا النشاط، في إطار تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ودعم القطاع الفلاحي.