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الجزائر
ماريا مازوزي الحاصلة على أعلى معدل وطني في شهادة التعليم المتوسط:

معدلي 19.95 وحلمي أن أصبح عالمة متخصصة في الذكاء الصناعي والاعلام الآلي

الطاهر حليسي
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معدلي 19.95 وحلمي أن أصبح عالمة متخصصة في الذكاء الصناعي والاعلام الآلي
ح.م
ماريا مازوزي

حققت، التلميذة، ماريا مازوزي، المتمدرسة من مدرسة مالك بن نبي الخاصة للطور المتوسط بباتنة، أعلى معدل وطني في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بـ 19.95.
وأكدت التلميذة النجيبة في أولى تصريحاتها، بأنها ورغم جديتها واجتهادها طيلة مشوارها الدراسي من الإبتدائي والمتوسط بأنها كانت تتوقع النجاح وتحقيق نتائج مشرفة، على ضوء استعداداتها على مدار العام، لكنها لم تتوقع قط أن تتربع على عرش الامتحانات وطنيا، مرجعة تفوقها لوالديها ولمدير المدرسة الخاصة السيد مستيري، على حسن إدارة التعليم والجدية في التعامل مع التلاميذ.

أما والدة التلميذة فقالت إن نتائج ماريا لم تأت من محض الصدفة، بل كانت تتويجا لاجتهادها ومثابرتها طوال العام، مع تحكمها في تنظيم الوقت بين الدراسة والمطالعة وبين فترات الراحة ومتابعة الأفلام والأشرطة الوثائقية وممارسة شؤون الحياة الأخرى، حيث تركز كثيرا على واجباتها الدراسية وأعداد التمارين خلال فترة الامتحانات.

وعن طموحاتها المستقبلية كشفت الفتاة المتفوقة عن ميلها للاختصاصات العلمية والتقنية المعقدة والمستقبلية، حيث تنوي التخصص في مجال الذكاء الصناعي عبر الارتقاء لأرفع الدرجات العلمية في المعلوماتية والكمبيوتر، لبلوغ صفة العالمة في الأعلام الآلي.

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