“معدل الانتقاء” لالتحاق “النوابغ” بثانويات الرياضيات

إسقاط العمل "بالترتيب الاستحقاقي" و18 جويلية آخر أجل للتسجيلات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع رسميا في التحضير لتسجيل “تلاميذ الامتياز” بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة بالجزائر العاصمة، للموسم الدراسي المقبل 2023/2024، فيما دعت “النوابغ” الراغبين في الالتحاق بالثانوية المتخصصة إلى ملء استمارة “إبداء الرغبة” في أجل أقصاه 18 جويلية الجاري، في حين قد تقرر إسقاط العمل بما يصطلح عليه “بالترتيب الاستحقاقي” أو “التفاضلي مع اللجوء إلى القاعدة الحسابية المعروفة لاحتساب “معدل الانتقاء”.

وطلبت الوزارة الوصية من خلال مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص التابعة للمديرية العامة للتعليم من مديريها التنفيذيين، في منشور وزاري صدر تحت رقم 120 مؤرخ في 2 جويلية وموقع من قبل مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص عبد الحفيظ حاج صدوق، ضرورة توزيع استمارة “إبداء الرغبة” على التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للالتحاق بثانوية الرياضيات الواردة أسماؤهم في القائمة المدرجة في حساب رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو التمدرس والامتحانات، حسب الحالة في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، والمرتبين على أساس “معدل الانتقاء”.

ولفتت المصالح ذاتها في نفس المنشور الوزاري إلى أن مديري التربية للولايات، مطالبون وجوبا بالوقوف ومراقبة بعض الأعمال المرتبطة بتسجيل “تلاميذ الامتياز” بالثانوية المتخصصة عن قرب، لضمان نجاح العملية على كافة المستويات، إذ يتعين في بداية الأمر الحرص على توزيع استمارة “إبداء الرغبة” على تلاميذ الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي، والراغبين في الالتحاق بالثانوية، بقسم السنة الأولى من التعليم الثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا بعنوان الموسم الدراسي 2023/2024، وملئها من طرفهم وأوليائهم، مع شريطة المصادقة عليها من قبل مديري المتوسطات الموزعين وطنيا وتحويلها بعد المصادقة عليها من طرفهم، على مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص قبل تاريخ 18 جويلية كآخر أجل بالبريد المحمول وعلى البريد الإلكتروني.

وأشارت مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص إلى أن “معدل الانتقاء” للالتحاق بالثانوية المتخصصة، يحتسب وفق “القاعدة الحسابية” الآتية وهي معدل الانتقاء يساوي المعدل العام لشهادة التعليم المتوسط زائد علامة مادة الرياضيات في امتحان شهادة التعليم المتوسط، ضرب اثنين “2” والكل تقسيم ثلاثة.

وأضافت المصالح نفسها بأنها ستقوم بموافاة مديريات التربية للولايات بأسماء التلاميذ الممثلين لكل مديرية تربية للولاية، والمقبولين بثانوية القبة “محند مخبي”، لاتخاذ الترتيبات النهائية للتسجيل، فيما دعت مديريها الولائيين إلى إيلاء العملية كل ما تستحقه من عناية ومتابعة، من خلال السهر على الإعلام الشامل والتوزيع الواسع لهذه “الاستمارة” على كل التلاميذ المعنيين وفي جميع المتوسطات، لضمان تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين.