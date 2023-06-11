معدل البكالوريا وتاريخ الإعلان عن النتائج.. بلعابد يكشف

سيتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في حدود 20 جويلية المقبل بينما حدد معدل النجاح بـ10 فما فوق، حسب ما كشف عنه وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

وأعطى بلعابد، صباح الأحد، رسميا من ولاية ورقلة إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2023).

وأشرف الوزير رفقة والي الولاية مصطفى أغامير بمركز الإجراء الشهيد مرخوفي حسين بحي إفري (بلدية ورقلة ) على فتح أظرفة الإختبارات لمادة اللغة العربية وآدابها لشعبة هندسة كهربائية .

كما حضر أيضا الشركاء الإجتماعيين لقطاع التربية الوطنية مراسم انطلاق هذه الإختبارات.

ويحصي ذات المركز 241 مترشحا، موزعين على خمس (5) شعب، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

وتسجل ولاية ورقلة 11.141 مترشحا من بينهم 5.292 مترشحا حرا يتقدمون لإجتياز هذه الإختبارات موزعين على 42 مركز إجراء التي يؤطرها 4.280 مراقبا، وفق معطيات مديرية التربية .

ويتقدم لإجتياز هذه الإختبارات على المستوى الوطني 790.515 مترشحا من بينهم 269.539 مترشحا حرا موزعين على 2.674 مركز إجراء.