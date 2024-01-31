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الجزائر

معرض إثيوبيا الصحي.. تعليمة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

الشروق أونلاين
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معرض إثيوبيا الصحي.. تعليمة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، المؤسسات الصيدلانية إلى المشاركة في معرض ومؤتمر إثيوبيا الصحي الذي ستحتضنه العاصمة، أديس بابا.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر إثيوبيا الصحي أديس أبابا (أثيوبيا ) خلال الفترة من 07 إلى 09 مارس 2024 في قاعة الألفية بأديس أبابا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المعرض يعد هو الأكبر في المنطقة في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية والصيدلانية،.

كما يعد منصة رئيسية تعمل على تعزيز تنمية القطاع الصحي من خلال تسهيل التبادلات وإدخال تقنيات جديدة ونقل المعرفة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

وعليه، دعت الوزارة المتعاملين الصيدلانيين إلى المشاركة في هذا الحدث وإغتنام هذا المعرض للترويج للمنتجات الجزائرية في إثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن 80% من التكاليف المتعلقة بالنقل وعبور العينات واستئجار مساحة العرض والتكاليف الإعلان سيتم تغطيتها من قبل FSPE. أوضحت الوزارة.

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