معرض الأدوات المدرسية ”لمسيد” بين 17 و27 سبتمبر المقبل

فضاء تجاري متكامل بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء

أعلنت شركة الجزائر للمعارض، فرع مجمع “صافكس”، الأحد، عن تنظيم الطبعة الرابعة لمعرض الدخول المدرسي ”لمسيد”، في الفترة الممتدة بين 17 و27 سبتمبر المقبل، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

ويعد معرض “لمسيد” موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجالات اللوازم والتجهيزات المدرسية والمكتبية، الكتب، والتكوين، إلى جانب العارضين الناشطين في مجالات الملابس، المنتجات الغذائية والخدمات الموجهة للعائلات والمؤسسات التربوية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى توفير فضاء تجاري متكامل لعرض وتسويق المنتجات والخدمات، مع تمكين المستهلكين من اقتناء الأدوات واللوازم المدرسية والمكتبية بأسعار تنافسية، بما يساهم في تخفيف أعباء الدخول المدرسي وتحفيز المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تعزيز جودة العرض الموجه للعائلات الجزائرية، حسب بيان للمؤسسة.

من جهة أخرى، وضمن برنامج التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي يحتضنها قصر المعارض، من المنتظر تنظيم الطبعة الأولى للصالون الدولي لصناعة المسابك والمعادن والصناعات التحويلية من 21 إلى 24 سبتمبر، وفقا للمصدر نفسه.

ويشكل هذا الحدث “منصة مهنية متخصصة تجمع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في سلسلة القيمة الصناعية، من منتجي المواد الأولية، المصنعين وموردي التجهيزات الصناعية ومقدمي الحلول التكنولوجية إلى جانب مؤسسات المناولة الصناعية، مخابر المراقبة والجودة ومراكز البحث والتطوير”.

ويأتي تنظيم هذا الصالون في إطار دعم الديناميكية الصناعية الوطنية، تعزيز قدرات الإنتاج والتحويل وتشجيع الابتكار والتحديث التكنولوجي، مع مرافقة المؤسسات الجزائرية في تطوير تنافسيتها والانفتاح على الأسواق الدولية، بما يساهم في ترقية المنتوج الوطني وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار، يضيف البيان.

وأكدت شركة الجزائر للمعارض أن التسجيلات الخاصة بالمشاركة في المعرضين المذكورين لا تزال متواصلة، داعية المهتمين إلى التسجيل عبر منصتها الإلكترونية المخصصة لذلك: registration.safex.dz

وإلى جانب المعرضين، سيحتضن قصر المعارض تظاهرات متخصصة أخرى خلال شهر سبتمبر، من بينها المعرض الإفريقي لتربية النحل وصناعة العسل (من 3 إلى 6)، الصالون الدولي للمعدات والخدمات البحرية (من 14 إلى 16) والصالون الدولي للنوافذ والأبواب والواجهات الزجاجية (من 20 إلى 23).

يضاف إلى ذلك، الصالون الدولي للشوكولاطة والحلويات (من 23 إلى 26) والصالون الدولي للسياحة الطبية والاستثمار في المرافق الصحية (من 24 إلى 26)، يضيف البيان.