معرض الإنتاج الجزائري من 18 إلى 27 ديسمبر المقبل

التسجيل للطبعة الـ33 عبر المنصة الإلكترونية

ستقام فعاليات الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري في الفترة الممتدة من 18 إلى 27 ديسمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لشركة الجزائر للمعارض، فرع مجمع “صافكس”، المنظمة للحدث.

وأوضح المصدر أن هذا الموعد الاقتصادي الوطني الهام سيعرف مشاركة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين، من مؤسسات عمومية وخاصة، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة، إلى جانب الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية.

ويشكل المعرض فضاء استراتيجيا لإبراز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية والتعريف بها، كونه منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات والتفاعل المباشر مع الزوار والمستهلكين، فضلا عن كونه فرصة لإبرام شراكات وتبادل الخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، وفق البيان ذاته.

وأضاف المصدر أن هذه التظاهرة تعد دعامة قوية لتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الترويج لعلامة “صنع في الجزائر” كرمز للجودة والتميز. كما تولي اهتماما خاصا بريادة الأعمال والابتكار، من خلال إبراز دور الشركات الناشئة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي عبر دعم الحرفيين وتمكينهم من عرض مهاراته ومنتجاتهم أمام جمهور واسع.

وبالمناسبة، أعلنت شركة الجزائر للمعارض عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي عبر المنصة الإلكترونية: registration.safex.dz، مشيرة إلى أن المعرض سيكون مفتوحا يوميا من الساعة العاشرة صباحا (10سا) إلى السابعة مساء 19.00 سا.