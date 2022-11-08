معرض الإنتاج والتصدير متيجة يعود في طبعته الثانية

للمساهمة في تحقيق 10 مليار دولار خارج المحروقات

مواكبة لهدف الحكومة القاضي بتحقيق صادرات خارج المحروقات تعادل 10 مليار دولار خلال سنة 2023، يعود معرض الإنتاج والتصدير متيجة في طبعته الثانية بولاية البليدة، تحت رعاية وزارة التجارة وإشراف والي البليدة، يقول رئيس مكتب البليدة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عثمان العربي، بمشاركة متعاملين اقتصاديين سيعرضون أحدث منتجاتهم التي تحمل شعار “لنصدّر معا”.

ويؤكد عثمان العربي في تصريح لـ”الشروق” أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والانتقال بالسوق الجزائرية من الاستيراد إلى التصدير وكذا بهدف التعريف بالمنتج الجزائري في كافة بقاع العالم، يوجّه بصفته رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل “مكتب البليدة” دعوة لكافة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ولوج عالم التصدير للمشاركة في الطبعة الثانية من صالون متيجة الجهوي للإنتاج والتصدير تحت شعار “لنصدّر معا”، والذي سيقام بحظيرة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

ويضيف المتحدث “من المعروف أن السلع الجزائرية تتضمن كافة المعايير التي تقتضيها عملية التصدير، وهو ما يجعلها مؤهلة لدخول أسواق أوروبية وأمريكية وعربية وكافة نقاط البيع بشتى مناطق العالم”.

ويشدّد محدثنا على أهمية رفع رقم أعمال التصدير خلال المرحلة المقبلة، وسعيهم كمتعاملين اقتصاديين بالكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل لترقية الصادرات وتحفيز المتعاملين على التوجه نحو أسواق جديدة في الخارج، خاصة وأن الحكومة سطّرت برنامجا لبلوغ صادرات خارج المحروقات تعادل 10 مليار دولار سنة 2023..