معرض التجارة الأفريقية: الجزائر تتحضر لتوسيع شراكاتها بأكثر من 20 اتفاقية

كشف عبد اللطيف الهواري، مدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن وجود أكثر من 20 مشروع اتفاقية جاهز للإمضاء خلال معرض التجارة البينية الأفريقية المزمع انعقاده في الجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وفي حديث أجراه، عبد اللطيف الهواري، مع الإذاعة الوطنية الأولى، اليوم الأربعاء، أكد على اقتراب حجم المبادلات التجارية البينية الأفريقية مستوى 170 مليار دولار خلال سنة 2024، معربا عن أمل الجزائر في الظفر بعقود واتفاقات ثنائية متعددة مع الشركات الأفريقية خلال هذه التظاهرة، حيث يتوقع أن تلامس مجمل الاتفاقات الثنائية بين البلدان الأفريقية مستوى 44 مليار دولار.

وبخصوص حجم المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الافريقية أكّد الهواري على تجاوزها عتبة 05 مليار دولار منها أكثر من 2,6 مليار دولار صادرات الجزائر الى البلدان الأفريقية، تشملها صادرات غير نفطية بنحو 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات الجزائرية من البلدان الأفريقية نحو 02 مليار دولار، وذلك خلال سنة 2024.

وأبرز المتحدّث، تسجيل نمو طفيف في حجم المبادلات التجارية الجزائرية مع البلدان الأفريقية بين 2023-2024، حيث بلغ مستوى 03 من المائة، مؤكدا على طموح الجزائر برفع هذه النسبة الى 35 من المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد الهواري، أن صادرات الجزائر الى افريقيا خلال سنة 2024 والخمسة أشهر الأولى من 2025، شكّلت نحو 11% من صادرات الجزائر نحو مختلف بلدان العالم، وأهم الدول الافريقية التي صدّرنا اليه منتجاتنا – يضيف المتحدّث – هي مصر وتونس وموريتانيا والسنغال، وأهم الدول التي استوردنا منها، هي جنوب أفريقيا نيجيريا ساحل العاج ومصر وليبيا وموريتانيا.