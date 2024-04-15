معرض التجارة الإفريقية الذي ستحتضنه الجزائر سيكون “موعدا سياسيا وتاريخيا وثقافيا بامتياز”

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 15 أفريل بالجزائر العاصمة، أن معرض التجارة الإفريقية الذي ستحتضنه الجزائر في 2025 سيكون “موعدا سياسيا وتاريخيا وثقافيا بامتياز.”

وفي ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض، عقب احتفالية التوقيع على اتفاقية احتضان الجزائر للمعرض، أوضح الطيب زيتوني أن إسناد تنظيم الطبعة الرابعة التي ستقام في سبتمبر 2025 يعود بالدرجة الأولى “للمكانة التي تحظى بها الجزائر اقتصاديا، ولمواقفها من خلال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد بأننا دولة سلام تدعم كل ما يساهم في الاستقرار عن طريق الاقتصاد والتجارة”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

الوزير أكد كذلك أن معرض التجارة الإفريقية هذا سيكون “موعدا سياسيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا بامتياز”، مشيرا إلى أن “الجزائر التي كانت قبلة للثوار بفضل مساهمتها في تحرر العديد من دول القارة، سخرت على مدار عشريات طويلة إمكاناتها المادية في مرافقة ودعم ومساعدة عديد البلدان الإفريقية في شتى الميادين”.

كما شدد وزير التجارة وترقية الصادرات على أن التزام الجزائر التاريخي تجاه القارة الإفريقية يمليه “إيماننا بالمصير المشترك”، لافتا إلى أنها سطرت ”برنامجا اقتصاديا موجها لإفريقيا” من خلال مشاريع شتى في مجال البني التحتية وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري، من بينها فتح عدد من البنوك الجزائرية ومعارض الإنتاج الوطني في بعض الدول الإفريقية.

من جهته ألح أوليسيغون أوباسانجو على أهمية مثل هذه التظاهرات الاقتصادية في دفع التبادل التجاري البيني الإفريقي، داعيا بالمقابل إلى ضرورة “تسريع اندماج القارة في سلاسل القيم الاقتصادية في عالم اليوم”.

وأكد في ذات السياق أهمية استغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف” في الرفع من حجم التبادلات البينية لدول القارة الذي عرف تراجعا -كما قال- من 20 إلى 14 بالمائة من إجمالي تجارة القارة مع بقية العالم خلال السنتين الفارطتين، نتيجة لآثار الأزمة الصحية العالمية، حسب ما نقله ذات المصدر.

وأشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رفقة رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية و رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الاسبق اوليسيغون اوباسانجو، على مراسم توقيع اتفاقية استضافة الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2025)، المقرر تنظيمها بالجزائر في سبتمبر 2025، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.