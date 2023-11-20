معرض الصناعات لتبادل الخبرات ومساعدة أصحاب المشاريع

سينظم بقصر المعارض نهاية الشهر الجاري

سيفتح المعرض الدولي للصناعة في الجزائر من خلال طبعته الثانية، المجال واسعا أمام أصحاب المشاريع المصغرة من الشباب للاحتكاك بشركات أجنبية رائدة التي تبحث عن موزعين وشركاء في الجزائر، حيث وضع موقع الكتروني تحت متناول الراغبين في عرض صناعاتهم سواء المتعلقة بالميكانيك والبتروكمياء والخشب والصيانة، وغيرها من الصناعات برفقة شركات جزائرية كبرى وفرنسية وألمانية ومن دول عربية.

وأكدت مسؤولة المعرض الدولي للصناعة، سارة أعراب، الإثنين خلال ندوة صحفية بفندق “تليب إن ناية” بباب الزوار، أن الاهتمام سينصب هذه المرة، من خلال المعرض الدولي، أيام 28 و29 و30 نوفمبر الجاري بقصر المعارض “صفاكس”، على مجال الصيانة، وفتح المجال للمصنعين الجدد، وبمشاركة مؤسسات رائدة في القطاع الصناعي، كالمكانيك، معالجة المياه، الخشب، الحديد، وغيرها من الصناعات، حيث ستشارك 6 دول بينها فرنسا، ألمانيا، الإمارات العربية، من خلال اكبر الشركات الصناعية التي ترغب في الاستثمار او الشراكة مع الجزائريين.

وقالت إن مشاركة ما لا يقل عن 160 عارض، بينهم أصحاب شركات مرموقة مثل “إنافور” و”إناب”، “ومغرب بيب”، و6 شركات أخرى لا تقل عنها أهمية، والجديد حسبها يتمثل في فتح فرص اكتشاف أحدث التقنيات للمحترفين وأكثر الحلول المبتكرة، قصد إنعاش السوق الصناعي الجزائري بالتطورات التكنولوجية من أجل دفع عجلة التنمية، والمساهمة بشكل أو بآخر في رفع اقتصاد الجزائر في أرقى المراتب.

وبالموازاة مع المعرض الدولي للصناعة في الجزائر، يطلق فريق “easyfairs algeria”، المنظم للمعرض، منصة رقمية تعرض مختلف المؤسسات الصناعية المشاركة في المعرض، وبرنامجها وبطاقة فنية لها، مع الاستعانة بخبراء ومستشارين، وأساتذة في الاقتصاد والمجال الصناعي، للتفاعل مع الشباب الذين يرغبون في معرفة المزيد عن كليفيات إنشاء مؤسسات صناعية، أو لديهم مشاكل أو يريدون معرفة بعض المعلومات التقنية، وذلك لمد يد المساعدة لهؤلاء.