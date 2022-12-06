معرض المنتوج الجزائري يعود في طبعته الثلاثين

بداية من 13 ديسمبر بمصنعين عسكريين ومدنيين وبنوك ومتعاملين

تنطلق فعاليات معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري في طبعته الثلاثين بتاريخ 13 ديسمبر الجاري وتمتد إلى غاية 24 من نفس الشهر، بحضور متعاملين وطنيين لاستعراض أحدث ما توصّلت إليه الصناعة والفلاحة الجزائريين، ومشاركة البنوك التي سترافق الحدث لتمويل المتعاملين، حيث تصل نسبة القروض للصناعات التحويلية 90 بالمائة، في حين أن هذا المعرض سينظّم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتأطير وزارة التجارة والترقية الصادرات، عبر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.

ويرتقب تنظيم هذه التظاهرة التي ستجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر على مساحة أزيد من 26 ألف متر، والمميز في معرض الإنتاج الجزائري، أنه يشهد عبر جناح خاص مشاركة المؤسسات الاقتصادية العسكرية التي حقّقت قفزة هامة ونسبة إدماج معتبرة إلى جانب مؤسسات مدنية في أجنحة أخرى، حيث سبق أن طالب الوزير الأول خلال الطبعات السابقة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بالتكامل مع المؤسسات العسكرية التي حقّقت نجاحا هاما في الإنتاج والإدماج الذي بلغ 30 بالمائة، وإبرام شراكات لمرافقة الإنتاج الوطني والاستفادة من الخبرة التي تتمتّع بها والصرامة التي تعتمدها لتحقيق الأهداف.