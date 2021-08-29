معرض الموقار 2021: أزيد من 100 متعامل إقتصادي منتظر بتندوف

يرتقب أن يشارك أكثر من 100 متعاملا إقتصاديا وطنيا وأجنبيا في المعرض الدولي ”الموقار 2021” في طبعته العاشرة التي ستنظم فعالياته في الفترة الممتدة من 30 أوت الجاري إلى 2 سبتمبر القادم.

وأوضح مسؤول غرفة التجارة والصناعة ”تفاقومت” بتندوف، نوح أبيري أن متعاملين اقتصاديين أجانب سيشاركون في هذه التظاهرة التجارية والإقتصادية التي ستحمل شعار” الجزائر بوابة التجارة الإفريقية ” من عدة دول إفريقية على غرار موريتانيا والنيجر ومالي ، بالإضافة إلى تجار من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

ويمثل هذا المعرض فرصة كبيرة لتطوير العلاقات و التبادلات التجارية وتوفير قاعدة لوجيستية على مستوى هذه الولاية الحدودية، خصوصا من خلال المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا “الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وستسمح هذه الفعاليات الإقتصادية بتوفير الشروط المطلوبة في التبادلات الجارية على غرار نقل البضائع وضمان إجراءات تخزين السلع وكذا تسيير إجراءات الجمركة إلى جانب توفير مداخيل جديدة لبلدية تندوف، يضيف المتحدث ذاته.

كما تعد هذه التظاهرة الإقتصادية فرصة لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات والتعريف بالمنتوج الوطني للولوج إلى الأسواق الإفريقية ، فضلا على أنها تعد أيضا سانحة للمتعاملين الإقتصاديين الوطنيين لترويج و تسويق منتوجاتهم وإمضاء إتفاقيات تعاون في هذا المجال، إلى جانب تعريف نظرائهم الأفارقة بالمنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.

و من شأن هذا الموعد الإقتصادي و التجاري الدولي الذي تنظمه وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع ولاية تندوف ، أن يفتح آفاقا جديدة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ومن دول إفريقية لإنعاش النشاط التجاري في المناطق الحدودية ، مثلما كانت تشهده هذه التظاهرة في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وقد وفرت مصالح ولاية تندوف كافة الشروط التنظيمية المطلوبة لإنجاح التظاهرة الدولية “الموقار” في طبعتها العاشرة.