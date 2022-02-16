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اقتصاد

معرض تجاري جزائري تركي مشترك قريبا

الشروق أونلاين
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معرض تجاري جزائري تركي مشترك قريبا
ح.م
جانب من اللقاء

كشفت وزارة التجارة عن إمكانية تنظيم معرض تجاري مشترك بين الجزائر وتركيا وهذا من خلال التوقيع على اتفاقية تهدف إلى رفع المبادلات التجارية البينية وفتح المجال أمام تسويق المنتجات والسلع.

وجاء هذا خلال استقبال رزيق، الثلاثاء، لسفيرة تركيا ماهينور أوزديمير كوكتاش، حيث تباحث الطرفان اليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفان ناقش إمكانية التوقيع على اتفاقية تهدف إلى رفع المبادلات التجارية البينية وفتح المجال أمام تسويق المنتجات والسلع من خلال تنظيم معرض تجاري مشترك.

وخلال اللقاء, أكد رزيق  أن “الجزائر تسعى اليوم إلى البحث عن فرص استثمار جديدة من خلال تنويع شركائها”، موجها “دعوة مفتوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأتراك للولوج إلى السوق الجزائرية والتعرف على المزايا التي توفرها”.

من جانبها “أبدت السفيرة التركية استعداد بلادها لبذل مزيد من الجهود قصد الدفع بالتعاون الثنائي في عدة مجالات”, مشيرة إلى أن “الشركات التركية مهتمة للاستثمار بالسوق المحلية”.

وكانت السفيرة التركية، في هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صفاكس”, مرفوقة بأعضاء مركز دراسات الشرق الأوسط التركي.

وقدم أعضاء هذا المركز مجموعة من المقترحات تصب مجملها حول آليات تطوير الاقتصاد وترقية التجارة الخارجية على المدى المتوسط والبعيد.

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