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معرض تجاري للمنتجات الجزائرية في إثيوبيا

الشروق أونلاين
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معرض تجاري للمنتجات الجزائرية في إثيوبيا
ح.م
جانب من اللقاء

تنظّم وزارة التجارة وترقية الصادرات معرضا ترويجيا للمنتجات الوطنية في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما أكده بيان للوزارة.

واتّفق على تنظيم هذا المعرض في لقاء جمع وزير القطاع كمال رزيق مع السفير الإثيوبي نبيات جيتشاو، لبحث “سبل تطوير آفاق الشراكة التجارية بين البلدين”.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول اللقاء “آليات تنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين، لاسيما ما تعلق برفع حجم المبادلات التجارية، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي”.

وأكد الوزير رزيق بالمناسبة أنّ العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإثيوبيا، تعرف “ديناميكية متسارعة، خصوصا وأن الجانبان أعربا عن رغبتها في تفعيل شراكات جديدة وفق مبدا رابح-رابح”.

من جانبه، رحّب السفير الإثيوبي بكل المقترحات التي من شأنها أن تحقّق المنفعة المتبادلة بين البلدين، مشيدا بجهود الجزائر الرامية إلى تنويع اقتصادها خارج المحروقات.

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