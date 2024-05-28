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الجزائر
بمبادرة أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي

معرض دولي لتشجيع الجزائريين على العلاج داخل الوطن

إيمان كيموش
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معرض دولي لتشجيع الجزائريين على العلاج داخل الوطن
أرشيف

تنطلق هذا الأربعاء بقصر المعارض “صافكس” فعاليات الطبعة الثانية من المعرض الدولي للصحة والسياحة الطبية، المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي، والذي يهدف إلى تقليص لجوء الجزائريين إلى الخارج للعلاج، وحثهم على استغلال المرافق الوطنية.
وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينظم، تحت رعاية وزير السياحة والصناعات التقليدية، الطبعة الثانية من صالون كلينفاست الموجه إلى الصحة والسياحة العلاجية من 29 ماي إلى الفاتح من جوان على مستوى قصر المعارض صافكس، تحت شعار “نقدر نداوي في بلادي”.
وتدخل هذه المبادرة في إطار السياسة التي تنتهجها الجزائر المتمثلة في ترويج النظام الصحي الجزائري، خاصة بعد الاحصائيات الأخيرة والتي توضح بأن العديد من المرضى الجزائريين يعالجون في الخارج، بينما تبقى المرافق الصحية الوطنية غير مستغلة.
ويهدف معرض كلينفست إلى ترويج النظام الصحي الجزائري لدى المواطنين ولدى البلدان الإفريقية من خلال الجمع بين جميع الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع المرافق الصحية العامة والخاصة، وموردي المعدات الطبية، ومختبرات الأدوية، وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية والمعرض كلينفاست هدفان رئیسیان.
ويتمثل الهدفان في إبراز للمواطنين نوعية الرعاية في الجزائر للحد من السياحة العلاجية في البلدان الأخرى.
ويهدف الصالون أيضا إلى جعل الجزائر وجهة مفضلة للرعاية والخدمات الصحية وعروض المعدات الصيدلانية والطبية للمرضى والمستوردين الأفارقة.
وسيكون في المعرض برنامج خاص بالمحاضرات العلمية لأساتذة الطب الجزائريين البارزين بالإضافة إلى طبية موجهة للزوار.

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