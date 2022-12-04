معرض دولي للمشروبات في مارس المقبل بالجزائر

مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاك واسع لها

يحتضن قصر المعارض “سافكس”، بالجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة بين 6 و9 مارس المقبل، الطبعة الثانية من المعرض الدولي لصناعة المشروبات “بيفالج”، المنظم من طرف مؤسسة “تادامسا” لتنظيم التظاهرات الاقتصادية والعلمية، وبرعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وحسب المؤسسة المنظمة، فان هذه الطبعة تأتي بصيغة مطورة، وهذا بإدراج كل الأغذية السائلة، بالنظر إلى الطلب المتنامي على هذه المنتجات من قبل الشركات وكذا الزوار، لاسيما المهنيين منهم، فيما تمّ توسيع مساحة العرض الخاصة بالصالون بثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخة السابقة.

وتعتبر التظاهرة الاقتصادية الدولية “بيفالج، ” الوحيدة من نوعها في مجال صناعة المشروبات والأغذية السائلة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها بمثابة فرصة سانحة لمهنيي القطاع من أجل إبراز قدراتهم وإمكاناتهم أمام الزوار المهنيين والجمهور العام، كما تعد فرصة لإبرام شراكات واتفاقيات بين المحترفين، بما يسمح بترقية جودة ونوعية منتجاتهم وإيصالها نحو الأسواق الخارجية.

وأشار منظمو المعرض إلى أنه “مع عملية التوسيع التي شملت مساحة العرض، تمّ الفصل بين مساحة العرض المخصصة للمهنيين، تحت تسمية “BEVALG pro”، وهو جناح موجه خصيصا للمهنيين ومحترفي قطاع صناعة المشروبات والأغذية السائلة، أين يمكن للزائر إيجاد أحدث تكنولوجيات القطاع، بدءا من المادة الأولية، الماكينات الصناعية، التغليف، إلى غاية المنتوج النهائي، ثم التسويق والتصدير”.

أما جناح “BEVALG Show”، فهو فضاء مخصص للزوار من الجمهور العريض، يسمح لهم باكتشاف كافة المنتجات الجديدة من مشروبات غازية وعصائر، مياه معدنية، وكذا كل أنواع القهوة والشاي والحليب ومشتقاته، إلى جانب مشروبات الطاقة، وكل ما تعلّق بالأغذية السائلة مثل الزيوت الغذائية والعسل، ويتزامن ذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد فيه استهلاك واسع للمشروبات المختلفة.

مقابل ذلك، تم تخصيص فضاء “BEVALG Sale” خاص بالبيع المباشر والترويج لكافة منتجات المشروبات، حيث من المنتظر أن يشهد الفضاء إقبالاً لافتا للزوار، لاقتناء المشروبات بأسعار “ترويجية” و”تنافسية”، لاسيما وأن الصالون يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، وهي الفترة التي يتزايد فيها استهلاك هذه المنتجات.