معرض فارمكس 2025: إبرام أكثر من 20 عقد شراكة

حظيت المؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الصيدلاني بتوقيع أكثر من 20 عقد شراكة مع مؤسسات جزائرية، وذلك خلال المعرض التاسع للصيدلة وشبه الصيدلة “فارمكس 2025″، المختتم أمس السبت.

وتمّ توقيع هذا العقود بين الشركات الناشئة المشاركة في الصالون وبعض الشركات الخاصة بهدف تطوير مشاريع مشتركة في مجال الصيدلة وشبه الصيدلة.

ووفق توضيحات الدكتور ياسر بدور محافظ التظاهرة، فإنّ الأخيرة كانت ناجحة باستقطابها أكثر من 3600 مختص جاؤوا لاكتشاف مختلف المستجدات.

وقال: “حققنا هدفنا الأساسي في جمع مهنيي الصيدلة لمناقشة انشغالاتهم واقامة علاقات عمل مع شركاء آخرين في هذا المجال”.

وعلى مدى ثلاثة أيام، جمع الحدث أكثر من مئة عارض من قطاع الصيدلة وشبه الصيدلة.

واستوعب الصالون، المخابر والموزعين والصيادلة والأطباء وطلبة الطب والصيدلة ومهنيي خدمات أخرى كالبرمجيات والنشر والمراجع الدوائية.

وشاركت خمسة عشرة مؤسسة ناشئة وطرحت حلولها وآفاقها الجديدة في مجالي الصيدلة والصحة.