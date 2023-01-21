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اقتصاد

معرض لبيع المنتجات الجزائرية الكهرومنزلية والإلكترونية

إيمان كيموش
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معرض لبيع المنتجات الجزائرية الكهرومنزلية والإلكترونية
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تنظّم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة معرضا لعرض وبيع المنتجات الجزائرية في قطاع الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية بحضور متعاملين وطنيين في الفترة ما بين 29 و31 جانفي 2023.
وحسبما أكّدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في بيان لها السبت، تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات تنظم الغرفة أيام 29-30-31 جانفي 2023 معرض المنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية تحت شعار “جودة، ضمان، آفاق و تحديات” حيث سيكون هذا المعرض مخصّصا للعرض والبيع، وذلك بمقر الغرفة الكائن بالقصر القنصلي ساحة الشهداء- الجزائر العاصمة.
خصّصت هذه الأبواب المفتوحة لجميع الفاعلين في مجال الصناعات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية بهدف الترويج للمنتجات الجزائرية القابلة للتصدير ودعمها وتشجيع الإنتاج الوطني للولوج إلى الأسواق الخارجية.
كما سيتم خلال أيام المعرض تنظيم ورشات تقنية ينشطها خبراء ومختصون في مجال الصناعة الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية.

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