معرض للكتاب العربي بالجزائر تزامنا مع القمة

تُنظم الجزائر بداية من اليوم الخميس، الصالون العربي للكتاب بقصر الثقافة مفدي زكريا، وهذا تزامنا مع احتضان أشغال القمة العربية .

وحسب بيان لوزراة الثقافة سيُنطم الصالون بين الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2022 تحت شعار “الكتاب قاعدة لَـمِّ شمل الثّقافة العَربية”.

وسيشارك في الصالون حسب المصدر ذاته 81 دار نشر، 62 منها جزائرية و19 مُمَثل جزائري لدور نشر عربية من 07 بلدان، وهي لبنان، الأردن، مصر، الإمارات، تونس، سوريا والسعودية، بمجموع أكثر من 15000 عُنوان في كل التخَصّصات.

وسُتقام بالموازاة مع الصَّالون، ندوات، ورشات، مُحاضرات، جلسات أدبية وقراءات شعرية تَتصل كلّها بقضايا الفكر والأدب العربي وتجَليات الثورة التحريرية في الإبداع العربي.

وأشارت الوزارة إلى أن الصالون يأتي مساهمة في تجسيد أهداف الدورة 31 لقمة جَامعة الدول العربية التي ستُعقد بالجزائر تَزامنًا مع إحياء بلادنا للذكرى 68 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة،