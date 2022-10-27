-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

معرض للكتاب العربي بالجزائر تزامنا مع القمة

الشروق أونلاين
  • 135
  • 0
معرض للكتاب العربي بالجزائر تزامنا مع القمة
ح.م

تُنظم الجزائر بداية من اليوم الخميس، الصالون العربي للكتاب بقصر الثقافة مفدي زكريا، وهذا تزامنا مع احتضان أشغال القمة العربية .

وحسب بيان لوزراة الثقافة سيُنطم الصالون بين الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2022 تحت شعار “الكتاب قاعدة لَـمِّ شمل الثّقافة العَربية”.

وسيشارك في الصالون حسب المصدر ذاته 81 دار نشر، 62 منها جزائرية و19 مُمَثل جزائري لدور نشر عربية من 07 بلدان، وهي لبنان، الأردن، مصر، الإمارات، تونس، سوريا والسعودية، بمجموع أكثر من 15000 عُنوان في كل التخَصّصات.

وسُتقام بالموازاة مع الصَّالون، ندوات، ورشات، مُحاضرات، جلسات أدبية وقراءات شعرية تَتصل كلّها بقضايا الفكر والأدب العربي وتجَليات الثورة التحريرية في الإبداع العربي.

وأشارت الوزارة إلى أن الصالون يأتي مساهمة في تجسيد أهداف الدورة 31 لقمة جَامعة الدول العربية التي ستُعقد بالجزائر تَزامنًا مع إحياء بلادنا للذكرى 68 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة،

مقالات ذات صلة
الاستعانة بالنواب لتفكيك ملف انسداد البلديات

الاستعانة بالنواب لتفكيك ملف انسداد البلديات

ملف السيارات.. خطوات متسارعة تفتح الخيارات أمام الجزائريين

ملف السيارات.. خطوات متسارعة تفتح الخيارات أمام الجزائريين

الوزارة تضبط عقد التظاهرات العلمية بالجامعات

الوزارة تضبط عقد التظاهرات العلمية بالجامعات

عقارات بـ500 متر للشباب المقاول بالبلديات

عقارات بـ500 متر للشباب المقاول بالبلديات

المنتخب الوطني يسقط برباعية أمام الكونغو الديمقراطية

المنتخب الوطني يسقط برباعية أمام الكونغو الديمقراطية

بالصور.. اكتشاف بقايا لحوم حمير موجهة للتسويق بوهران

بالصور.. اكتشاف بقايا لحوم حمير موجهة للتسويق بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد