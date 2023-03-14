معرض للمنتجات الزراعية والغذائية الجزائرية بموسكو

سينعقد بالعاصمة الروسية موسكو يومي 16 و17 مارس معرض للمنتجات الزراعية والغذائية الجزائرية، حسب ما أعلنته السفارة الجزائرية.

أوضحت السفارة في بيان لها أنه سيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية مما سيمكن زوار المعرض من التعرف على المنتجات الجزائرية وتذوقها.

ويهدف الحدث حسب السفارة إلى تعريف المختصين الروس، بما في ذلك تجار الجملة والمستوردين، بالمنتجات الجزائرية.

وأشارت إلى أن حوالي ثلاثين عارضا من الجزائر سيعرضون منتجات مختلفة من بينها زيت الزيتون، التمور، الفواكه والخضروات الطازجة، المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية، الشوكولاتة والحلويات والبسكويت بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الصلصات.