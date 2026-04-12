معركة الترشيحات تنطلق باكرا في تشريعيات 2026

الأحزاب تضبط شروط الترشح وتتجهز لإعداد القوائم الانتخابية:

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى غاية 26 أفريل

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحذر من إعلانات مفبركة

باشرت التشكيلات السياسية المعنية بالمشاركة في تشريعيات 2 جويلية المقبل في ضبط شروط الترشح ضمن قوائمها الانتخابية، تحسبا لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح عبر مديرياتها الولائية، في وقت سارعت فيه أحزاب أخرى إلى توجيه نداءات لمنتخبيها المنقطعين عن النشاط الحزبي للعودة إلى الصفوف، خاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي تحدّ من ظاهرة “التجوال السياسي”.

وفي هذا السياق، يعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا مخصصا لضبط المعايير والشروط الواجب توفرها في المترشحين ضمن قوائم الحزب، على أن يتم تبليغها لاحقا للقواعد النضالية عبر مختلف الولايات تمهيدا لاستقبال الملفات على مستوى القسمات والمحافظات الولائية، قبل تحويلها إلى المقر المركزي للحزب قصد دراستها وغربلتها، والتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية، تمهيدا لإيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

بالمقابل، دعت جبهة المستقبل مناضليها إلى التجند الكامل والانخراط الفعلي في إنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي وصفته بالمحطة الهامة في مسار تعزيز الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة.

كما وجّهت التشكيلة السياسية، التي يرأسها فاتح بوطبيق، نداء إلى مناضليها ومنتخبيها الذين ابتعدوا عن النشاط خلال المرحلة الماضية، للعودة إلى صفوف الحزب والمساهمة في هذا المسعى الوطني، مؤكدة أن “بيت جبهة المستقبل يسع الجميع في إطار الالتزام بقواعد وأخلاقيات النضال السياسي”.

وشددت الجبهة على أهمية المشاركة القوية والواعية في هذا الاستحقاق، داعية منتخبيها إلى تكثيف العمل الميداني المنظم، وبذل مزيد من الجهود لإنجاح قوائم الحزب، مع الالتزام الصارم بقيم النزاهة والأخلاق السياسية، واحترام خط الحزب ومبادئه، معتبرة أن المصلحة العليا للوطن تظل فوق كل الاعتبارات، وأسمى من أي حسابات ضيقة.

من جهتها، دعت حركة النهضة، عبر مكتبها الوطني، كافة مناضليها وإطاراتها وأنصارها إلى الالتفاف حول الحزب، والانخراط القوي والمسؤول في التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي، مؤكدة عزمها دخول غمار التشريعيات بمرشحيها، في إشارة واضحة إلى عدم التوجه نحو خيار التحالفات.

وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع انطلاق مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انطلقت الأحد 12 أفريل وتمتد إلى غاية 26 أفريل الجاري، حيث يرتقب أن تشرع الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية، إضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على أن يتم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وخلال هذه المرحلة، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة الملفات من الناحية القانونية، للتحقق من مدى استيفائها لشروط الترشح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قبل إصدار قراراتها بالقبول أو الرفض المعلل، مع إتاحة إمكانية الطعن أمام المترشحين الذين تُرفض ملفاتهم، وقبل 23 يوما من موعد الاقتراع، تنطلق الحملة الانتخابية لتستمر إلى غاية ثلاثة أيام قبل يوم التصويت، حيث تدخل البلاد بعدها في فترة الصمت الانتخابي، وفقا لما ينص عليه القانون.

وفي سياق متصل، حذرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من تداول إعلانات مفبركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تزعم فتح باب تسجيل مؤطري الانتخابات تحت مسمى”حفاظ الأمانة” عبر روابط إلكترونية مزيفة، نافية بشكل قاطع صحة هذه الإعلانات، ومؤكدة أنها تندرج ضمن محاولات الابتزاز وتضليل الرأي العام، والتأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 49 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.