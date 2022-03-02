“معركة الجزائر” بين أحسن 50 فيلما عالميا على منصة أمريكية شهيرة

صنفت منصة أمريكية شهيرة، رائعة “معركة الجزائر” ضمن قائمة أحسن 50 فيلما عالميا، كخيارات للمشاهدة الممتعة والهادفة.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فإن خدمة البث الشهيرة Criterion اختارت قائمة بأسماء أفضل الأفلام التي فازت بجوائز عالمية كالأوسكار وغولدن غلوب وغيرها.

وجاء في التعريف بالفيلم: “تعرف أنك أنجزت فيلم حرب واقعي حين يدرسه البنتاغون ليستفيد تكتيكيا.. هو واقعي جدا لحد يجعل إنقاذ الجندي ريان يبدو كأفلام ديزني”.

شاهد.. فيلم “معركة الجزائر” بالألوان في انتظار “دار السبيطار”

أبدع شاب من ولاية سوق أهراس في تلوين فيلم “معركة الجزائر” أو “La bataille d’alger” الذي كان يبث بالأبيض والأسود.

ونجح الشاب في رفع الفيلم كاملا إلى جودة عالية HD بتقنية الذكاء الاصطناعي AI وبثه عبر قناته على يوتيوب، التي تحمل اسم “الذاكرة بالألوان”.

الشاب “كريم فراحنة” يقول عن إنجازه: ” الفيلم بجودة عالية وبألوان حية عكس النسخة القديمة بالأبيض والأسود وبجودة ضعيفة”.

ويضيف: “مشاهدة هذا الفيلم الذي له مكانة كبيرة لدى الجزائريين بالألوان تجربة فريدة وشيء أفخر به”.

يعمل فراحنة حاليا على تلوين فيلم دار السبيطار ويطمح أن تلقى جهوده صدى وأن تبث الأفلام عبر القنوات بالألوان.

ويحكي “معركة الجزائر” (1966) -الذي أخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو- عن فترة من فترات حرب التحرير الجزائرية من خلال ملحمة المقاومة التي خاضها سكان القصبة ضد جيش الاحتلال الفرنسي وقد حاز عدة جوائز أبرزها “الأسد الذهبي” بمهرجان البندقية بإيطاليا عام 1966.

وكان هذا الفيلم الحربي التاريخي الذي صور بالأبيض والأسود قد تميز بطابعيه الروائي الخيالي والإخباري الوثائقي وقد صنف عدة مرات كأحد أفضل الأفلام في تاريخ السينما العالمية.